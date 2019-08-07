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Официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду объявят после 9 августа

ЦИК продлил пересчет голосов в 210 округе до 9 августа. В Черниговской области не установлен победитель в мажоритарном округе.

Центральная избирательная комиссия обязала избирательную комиссию округа №210 в Черниговской области пересчитать голоса до 12:00 9 августа, сообщила пресс-служба комиссии.

По данным ЦИК, что окружная избирательная комиссия округа №210 не установила в положенный срок количество избирателей, внесенных в список избирателей, и количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе.

До полудня пятницы, 9 августа, ОИК должна проработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей на 33 избирательных участках, и проверить правильность данных в протоколах о повторном подсчете голосов избирателей на этих участках.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Напомним, ЦИК не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках: двое кандидатов-самовыдвиженцев набрали примерно равное количество голосов, преимущество одного из них составляет всего 101 голос.

Источник Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины
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