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В СБУ объяснили, почему не задержали провокаторов «ЛНР»в Станице Луганской

СБУ пояснила, почему не были задержаны представители «ЛНР», перешедшие мост в Станице Луганской. Задержание в нейтральной зоне стало бы поводом заявить о срыве Украиной Минских соглашений.

Служба безопасности Украины заявила, что задержание представителей «ЛНР» Владислава Дейнего и Ольги Копцевой, которые перешли мост в Станице Луганской, дало бы повод обвинить Украину в срыве Минских соглашений,

Поява поблизу КПВВ «Станиця Луганська» «парламентарів» квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою…

Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 7 augustus 2019

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«Появление возле КПВВ «Станица Луганская» «парламентариев» квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия», – считают в СБУ.

В то же время Служба подтвердила, что и Дейнего, и Копцева являются фигурантами уголовных производств за посягательство на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины.

СБУ пообещала, что они будут отвечать перед законом, но позже.

Поява поблизу КПВВ «Станиця Луганська» «парламентарів» квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою…

Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 7 augustus 2019

Напомним, 6 августа представители террористов «ЛНР» Владислав Дейнего и Ольга Копцева, которые одновременно представляют боевиков на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения. Свидетелями их перепалки с главой администрации Станично-Луганского района Юрием Золкиным стали журналисты «5 канала».

Во время разговора Дейнего заявил, что Станица Луганская и Счастье по Минским соглашениям должны контролироваться «ЛНР».

Источник СБУ
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