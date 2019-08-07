Депутат от «Слуги народа» Одарченко финансировал партию Мураева

Мажоритарщик от «Слуги народа» финансировал партию Мураева. Андрей Одарченко дважды сделал взносы на счета партии «Наши» на 198,5 тыс. гривен.

Избранный депутатом кандидат от «Слуги народа» Андрей Одарченко внес почти 200 тыс. гривен на счет партии «Наши», лидером которой является народный депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Мураев, говорится в расследовании программы «Схемы: Коррупция в деталях».

Согласно отчету партии «Наши» на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), за третий квартал 2018 года Одарченко дважды сделал взносы на счета партии Мураева общей суммой 198,5 тыс. гривен.

Сам Одарченко отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос журналистов, разделяет ли он идеологию этой партии, он ответил: «Нет, я в другой партии».

Одарченко – декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского госуниверситета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове. Одарченко избрали нардепом в новый созыв Рады на 170-м округе, где он победил кандидата от «Оппоблока» Дмитрия Святаша.

Документ о переводах на счет партии Мураева. Схема связи Мураева и Одарченко. Пред 1 из 2 След

СМИ связывают Одарченко с экс-чиновником времен Януковича Вадимом Слюсаревым. Также со Слюсаревым связывают победителя в 173-м округе Александра Бакумова, в 179-м – Алексея Кучера, в 181-м – Дмитрия Микиша.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что ему знаком Слюсарев и что тот помогал руководителю местного избирательного штаба «Слуги народа» Павлу Сушко. Сам Сушко отрицает влияние Слюсарева на работу партии в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Напомним, на парламентских выборах Ахметовское крыло «Оппоблока» объединилось с партиями Кернеса, Хомутынника и Мураева. Другая часть «Оппоблока», связанная с Левочкиным и Фирташем, пошла на выборы вместе с Виктором Медведчуком.