Опубликованы имена погибших под Павлополем морских пехотинцев

Стали известны имена погибших под Павлополем украинских военных. Парням было от 20 до 31 года.

В зоне Операции объединенных сил 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, сообщила «Новинарня» 7 августа.

В частности, в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко – 1988 года рождения. Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде он был помощником гранатометчика.

Александр Шарко. Владислав Рак. Сергей Шандра. Василий Курдов. Пред 1 из 4 След

Также сообщается, что погиб матрос Владислав Рак – 1998 года рождения. Родом из поселка Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика.

Винницкое издание «Вежа» сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области – Сергей Шандра. Военный родился в 1995 году.

«UA.Николаев» отмечает, что четвертым погибшим был матрос Василий Курдов – 1999 года рождения. Кудров родом из села Ганновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.