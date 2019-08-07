Представительство Вселенского патриарха в Андреевской церкви заработает до конца года

Полноценные служения в Андреевской церкви, где размещено постоянное представительство (Ставропигия) Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине, начнутся уже в конце года, рассказал в комментарии «Обозревателю» директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

По его словам, речь идет о полноценном восстановлении Андреевской церкви и окончании там реставрационных работ.

«В конце этого года планируется начало системных ежедневных служений в этой церкви. Также там должен заработать офис, который будет расположен внизу, в так называемом стилобате Андреевской церкви. Поэтому с обеих сторон нужна коммуникация, чтобы перевести отношения на рабочий уровень», – сказал Юраш.

По его словам, в ходе предстоящей встречи Владимира Зеленского и Варфоломея в Стамбуле 8 августа президент Украины подтвердит Фанару, что Украина продолжит многоуровневую и многослойную коммуникацию с Вселенским патриархом.

«Системные отношения между Киевом и Фанаром наладились еще во времена Кучмы, когда впервые поняли бесперспективность ориентации на Москву. При Ющенко они вышли на уровень высокой коммуникации – тогда состоялся первый официальный визит. Янукович из этого контекста выпал, а апогеем, конечно, были времена президентства Порошенко, когда Украина получила Томос. И поэтому вполне логично, что 20-летний опыт коммуникации между Вселенским Патриархом и Украиной должен быть продлен. Поэтому со времени избрания Зеленского шли неформальные месседжи о желании такой коммуникации», – считает Юраш.

Религиовед прогнозирует, что Патриарх Варфоломей использует встречу с президентом Украине чтобы снять негативные моменты, которые возникли из-за деятельности оппонентов – и представит новой украинской власти из первых уст разъяснения и свое видение того, как должен иди процесс развития украинской поместной церкви и роли в ней Фанара.

Как известно, 7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский осуществит визит в Турцию, где встретится с президентом Турции Рэджэпом Эрдоганом, турецкими бизнесменами и дипломатами, а также с Вселенским Патриархом Варфоломеем.