Назначена судебная экспертиза подписей директора ГБР на документах об увольнение сотрудников
Суд назначил экспертизу подписей Трубы на документах ГБР. Дело касается увольнения четырех сотрудников Бюро.
Суд назначил почерковедческую экспертизу подписей директора Государственного бюро расследований Романа Трубы на документах ГБР, сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что с 3 июня Главное следственное управление Национальной полиции ведет расследование против Трубы. Это уголовное производство связано с тем, что Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения в ГБР, но он тем не менее уволил ряд сотрудников центрального аппарата бюро и начальника территориального управления.
В июле суд по ходатайству следователя назначил почерковедческую экспертизу подписей Трубы на документах об увольнении указанных сотрудников.
Проведение экспертизы поручено Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД.
Напомним, первый замдиректора ГБР Ольга Варченко заявляет, что Труба незаконно уволил четырех руководителей подразделений бюро – руководителя Полтавского территориального управления ГБР, а также трех руководителей подразделений центрального аппарата. Комментируя это решение, Труба пояснил, что согласно законодательству, трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в ГБР по окончании испытательного срока.
Ранее, в апреле 2019 года, Окружной админсуд Киева запретил Трубе осуществлять единолично без согласования с заместителями ряд полномочий, в том числе увольнять сотрудников.