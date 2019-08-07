Зеленский обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе в связи гибелью военных под Павлополем

Президент Владимир Зеленский утром 7 августа провел «длинный разговор» с президентом России Владимиром Путиным из-за гибели военных возле Павлополя, рассказал сам Зеленский на брифинге, передает «Левый Берег».

«Сегодня утром я разговаривал с президентом России Путиным по этому поводу. Сказал ему, что это нас не приближает к миру. Я очень прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей. Второй вопрос, который я поднял, – что мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства моста», – сказал Зеленский.

«Длинный был у нас разговор. Я говорю, что наших людей убивают, а там говорят, что есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским… Вы знаете, все говорят, что хотят мира. Все об этом говорят, но кроме слов, нужно быстро продвигаться», – сказал президент Украины.

По его словам, позже в среду у него запланирован телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и, возможно, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Хочу договориться о срочной встрече, чтобы мы не говорили больше: «В этом году должна быть встреча в Нормандском формате». А сколько еще людей могут погибнуть в этом году?» – сказал президент Украины.

«Нам нужно срочно, в ближайшее время встретиться с лидерами нормандской четверки, посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну», – сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что инцидент в Павлополе может повлиять на программу его визита в Турцию.

«Я уже должен был лететь в Турцию. Сейчас будем срочно вылетать. Если что-то у нас произойдет, то мне придется возвращаться. Турецкая сторона об этом знает, президент Эрдоган относится к этому с пониманием. Но я надеюсь, что все будет нормально, все будет спокойно», – сказал Зеленский.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак, который присутствовал на брифинге, в свою очередь сказал, что с начала перемирия 21 июля потери Вооруженных сил Украины составили шесть человек погибшими и девять ранеными.

Количество обстрелов за это время намного сократилось, большинство из них носят провокационный характер. Но есть единичные случаи, когда боевики стреляют прицельно.

Один из них случился накануне в Павлополе и привел к гибели четырех военных.

«Это был выстрел из гранатомета, была прикручена мина 82 мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военные проводили инженерное оборудование позиций. Ответ военнослужащие были готовы дать, но по нашей информации противник покинул свои позиции», – рассказал начальник Генерального штаба.

С полуночи среды ни одного обстрела в зоне ООС не было.