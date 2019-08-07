Экс-руководитель международного отдела «Левого Берега» прокомментировал свое увольнение

Руководитель отдела «Мир» агентства «Левый Берег» Игорь Соловей 2 августа уволился с занимаемой должности. Соловей перешел работать заместителем шеф-редактора по международной информации интернет-издания «Обозреватель», сообщил он в комментарии изданию «Детектор Медиа» 7 августа.

Игорь Соловей уточнил, что после трех лет работы уволился из агентства «Левый Берег» по соглашению сторон.

«Отныне начинаю работать в интернет издании «Обозреватель», заместителем шеф-редактора по международной информации. Руководством портала мне поставлена задача создать и развить полноценный международный отдел. Он должен включать в себя как традиционные международные новости для широкого круга читателей (украинских и иностранных), так и международную аналитику, а также телевизионную составляющую (на собственном телеканале «Обоз TV»). Это новый этап карьерного роста – является серьезным профессиональным вызовом. Однако, это становится еще интересней», – рассказал он.

Напомним, с 2005 по 2014 год Игорь Соловей работал в международном отделе агентства «Укринформ», из которых 2006-2013 – шеф-корреспондентом бюро «Укринформа» в РФ. В 2014-2016 годах был политическим корреспондентом «Интерфакс-Украина». С 2016 по 2019 год работал руководителем международного отдела агентства «Левый Берег».