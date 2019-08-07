В Станицу Луганскую по мосту перешли представители террористов и заявили свои права на Счастье

Представители российских оккупантов так называемого «ЛНР» перешли мост в Станице Луганской и заявили права на Счастье. Они утверждают, что «в соответствии с Минскими договоренностями Станица и Счастье» принадлежит ОРЛО.

Во вторник, 6 августа, представители террористов из так называемой «ЛНР», которые одновременно представляют боевиков на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения и заявили журналистам, что самопровозглашенная оккупационная власть – якобы в соответствии с Минскими соглашениями – должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию Счастья, сообщает «5 канал».

На видео можно увидеть, как пособники террористов Владислав Дейнего и Ольга Копцева в хамской манере («ты язычок то прикуси!», «а ты кто такой?») пытаются убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.

«В соответствии с Минскими договоренностями Станица и Счастье наши», – сказал Дейнего, но притих после напоминания, что линия разграничения по соглашениям проходит посередине реки Северский Донец.

Кроме того, Ольга Копцева заявила журналистам, присутствующим во время разговора, что боевики используют в переговорах в Минске «тот фрагмент видео, которое вы выложите в украинский паблик».

«Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провоциклонное заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах», – угрожала по-русски она, вероятно, имея в виду слово «провокационное».

Объяснить, что именно она имеет в виду, женщина не смогла. Позже она начала требовать, чтобы журналисты «развернули камеры на 180 градусов, быстро!» и толкнула оператора.

Напомним, разминирование моста в Станице Луганской не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов. Сейчас вокруг контрольного пункта въезда-выезда саперы ГосЧС продолжают разминирование территории. Кроме того, еще до начала ремонтных работ должен быть убран блокпост боевиков с символикой фейковых республик.