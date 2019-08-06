В США разочарованы срывом российской стороной перемирия на Донбассе

Представитель США по Украине Волкер разочарован срывом перемирия на Донбассе. Он прокомментировал активизацию обстрелов со стороны боевиков и гибель украинских военнослужащих.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер негативно воспринял сообщения о нарушении пророссийскими боевиками «режима тишины» на Донбассе и о гибели четырех украинских военнослужащих, сообщил сам Волкер в своем микроблоге Twitter.

«Я очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, в результате которых четыре украинских военных были убиты силами, контролируемыми Россией, особенно в то время как новый президент Украины делает шаги по направлению к миру», – написал Волкер.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019

Президент Владимир Зеленский признал срыв перемирия, объявленного с 21 июля, и призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно провести саммит для возобновления мирных переговоров.

Об этом говорится в его комментарии в связи с гибелью четырех военных возле Павлополя.

«Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», – говорится на Facebook-страницы президента Украины.

Зеленский призвал лидеров стран-участник нормандского формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно скорее провети саммит для возобновления мирных переговоров.

Президент выразил соболезнования родственникам погибших бойцов. Он так же заявил, что это нападение не останется без ответа.

Утром 6 августа российские боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты, которые занимались оборудованием позиций взводно-опорного пункта в Павлополе. В результате обстрела погибли четыре бойца.