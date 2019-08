В США разочарованы срывом российской стороной перемирия на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер негативно воспринял сообщения о нарушении пророссийскими боевиками «режима тишины» на Донбассе и о гибели четырех украинских военнослужащих, сообщил сам Волкер в своем микроблоге Twitter.

«Я очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, в результате которых четыре украинских военных были убиты силами, контролируемыми Россией, особенно в то время как новый президент Украины делает шаги по направлению к миру», – написал Волкер.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.

