Поставки дизтоплива в Украину из России снизятся в почти два раза

У Зеленского сообщили о резком снижении поставок дизтоплива из России. Министр Омелян пошутил, что на журналистах «NewsOne», «112» и «ZiK» это не скажется.

Поставки дизельного топлива из России в августе снизятся примерно в два раза. Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал об этом на брифинге во вторник, передает «Левый Берег».

«То, что идет через трубопровод, сократится где-то с 200 тысяч до 100 тысяч тонн», – сказал Герус.

Это связано с повышением пошлин на трубопроводный дизель. С 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

Герус выразил уверенность, что эти объемы будут полностью замещены из других источников и дефицита в стране не будет.

Он сказал, что российский дизель будет компенсирован увеличением поставок из Беларуси с Мозырского НПЗ. Также ожидается увеличение поставок из Литвы, других стран Евросоюза и небольшой рост производства на украинских заводах.

«Поэтому по августу мы видим огромный ресурс из Беларуси, по морю и из стран Евросоюза. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля с России. В сентябре будут еще дополнительные поставки морем, будут поставки с Мозырского завода на уровне августа. То есть мы видим абсолютно стабильные следующие три месяца. В октябре сезонный спрос снижается», – сказал представитель президента.

По прогнозам Геруса, снижение поставок из России приведет к тому, что доля российского дизеля на украинском рынке снизится с 45% до 25% августе и 10-15% в сентябре.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который тоже принимал участие в брифинге, пошутил, что на журналистах «NewsOne», «112» и «ZiK» эта ситуация не скажется.

Эти телеканалы контролируются окружением Виктора Медведчука, который также связан с ООО «ПрикарпатЗападтранс», которое эксплуатирует украинский участок продуктопровода «Самара – Западное направление».

Владельцем «ПрикарпатЗападтранса» с 2016 года была швейцарская International Trading Partners AG. Владельцем этой компании является гражданин Германии Анатолий Шеффер. По данным «Наших грошей», он входит в окружение кума Путина Виктора Медведчука. О том, что «ПрикарпатЗападтранс» сейчас контролируется Медведчуком, писали оппозиционные политики, такие как Игорь Луценко и Сергей Лещенко.