Коломойский рассказал, как в 90-е пытался нанять пропагандиста Соловьева на телеканал «1+1»

Российский пропагандист Соловьев в начале 10-х годов чуть не стал ведущим на «1+1». Сделка сорвалась на этапе подготовки контракта.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в начале 10-х годов собирался переехать в Украину и работать на «1+1». Олигарх Игорь Коломойский, которому принадлежит телеканал рассказал об этом в интервью «РБК».

«Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он, Соловьев, достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы», – рассказал олигарх.

Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1».

Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего.

«Если оценивать с точки зрения пропагандиста, то он номер один», – заявил он.

Сам Соловьев заявил, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было».

«Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно», – подчеркнул журналист.

Он отметил, что «не знает никаких Александров Шапиро» и что работает на ВГТРК с 2010 года и «никаких проблем» в России в 2010–2011 годах у него не было.

Напомним, что сейчас Соловьев ведет еженедельную программу на «России-1». При этом он является резидентом Италии и владеет там несколькими виллами.