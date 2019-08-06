Против Порошенко открыли дело о поездке в отпуск с семьей на Мальдивы в 2018 году

ГБР открыло дело о поездке Порошенко на Мальдивы. Следователи проверяют, под чьим именем президент летал в отпуск.

Государственное бюро расследование открыло уголовное производство, которое касается поездки бывшего президента Петра Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года. Следователи собираются проверить слухи о том, что он летал на отдых под чужим именем, говорится на странице ГБР в Facebook.

«ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины. Следователи ГБР проверят информацию об организации бывшим Президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов», – сказано в сообщении.

Дело квалифицировали по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка через границу), ч.4 ст.358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

Имя бывшего президента в сообщении не указано, но бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов выложил в своих соцсетях документы, которые указывают, что речь о Порошенко.

«Вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018-м году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг», – говорится в фейсбуке Портнова.

‼️ На численні запити представників #ЗМІ повідомляємо: #ДБР розслідує можливі факти організації незаконного… Geplaatst door Державне бюро розслідувань op Dinsdag 6 augustus 2019

Партия «Европейская Солидарность» заявила, что бывший президент Петр Порошенко не нарушал законодательство при пересечении границы во время поездки на Мальдивы в начале 2018 года, говорится в комментарии «ЕС» в связи с новым уголовным делом Государственного бюро расследований в отношении Порошенко.

«Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. Андрея Портнова и его «мальчиков по вызову» из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. «Поддельные документы» существуют только в их болезненном воображении. Как и все остальные фейки, положенные в основу многочисленных «расследований», которые штампует их общий конвейер», – сказано в заявлении.

В «Евросолидарности» также прокомментировали заявление Портнова о том, что против Порошенко возбудили дело в Панаме.

«У Порошенко нет компаний в этой стране. В то же время, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой – именно для таких, как Портнов», – сказано в заявлении.

Напомним, в начале 2018 года Порошенко провел короткий отпуск с семьей на Мальдивских островах.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что Порошенко вылетел из Киева 1 января на самолете бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании «Setair». Но по документам на нем летела не семья президента, а люди с совершенно другими именами.

В феврале 2018 года на пресс-конференции Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивы «под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников».