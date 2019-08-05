В Сибири закрыли воздушное пространство над горящим складом боеприпасов

Над горящем складом боеприпасов в Сибири закрыли воздушное пространство. Радиус запрета расширили с 20 до 30 километров от эпицентра взрывов.

Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от горящих складов с артиллерийскими снарядами вблизи Каменки в Красноярском крае, сообщает агентство «Интерфакс».

Сначала воздушное пространство закрыли в радиусе 20 км от эпицентра взрывов, но уже через пару часов расширили запретную зону.

К моменту начала пожара в опасной зоне находились два пассажирских самолета, они преодолели участок без повреждений и продолжили движение по маршрутам.В зоне бедствия идет эвакуация жителей.

Сообщается также, что количество пострадавших возросло – по данным местных СМИ, пострадали не менее 5 человек. Информацию о гибели военного в российском Минобороны опровергли.

Напомним, что возникшие в Сибири лесные пожары вызывают рост недовольства населения, бездействием властей.