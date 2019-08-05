ОПУ зеленского заявило о неспособности работать с электронными письмами граждан

Офис президента приостановил прием электронных писем от граждан с запросами на информацию, сообщает журналистка Татьяна Николаенко на своей странице в Facebook, ссылаясь на официальную информацию полученную из ОПУ.

«Оп, ОП не хватает сил отвечать на запросы? Да займите чем-то наконец руки Кирилла Тимошенко. Скучно же человеку!», – пишет журналистка.

«Кажется, в день второго тура в команде президента сказали, что им не нужны спецы по работе с медиа. Я сию «благую весть» встретила с Денисом Иванеско. Уже два месяца наблюдаю, как он их делает запросами. Потому что он уже там играл и знает, куда бить», – добавляет она.

Речь идет о том, что при попытке отправить такое письмо на почту, указанную на сайте ОП, приходит автоматический ответ с объяснениями.

«В связи с чрезмерным увеличением количества электронных обращений к Главе государства, что приводит к задержке в их обработке, Ваше обращение сейчас не может быть принято», – говорится в письме, которое получил пользователь при попытке отправить запрос.

В Офисе президента советуют пользоваться «другими предусмотренными законодательством способами доставки обращений»: обычной почтой или на личном приеме. В сообщении Николаенко, подчеркивается, что ОПУ действительно завалили различными запросами и обращениями.

«Да, Иванеско, играл при Яныке и я с ним общалась как с представителем вражеского лагеря. Но в отличие от Анны Герман, которая мне билась в падучей, что я по журналистским стандартам не имею права не любить ПР, Дениска был сдержан и толерантен. И когда принцесса возжелала всю документацию по присвоенным Яныком героям Украины, он позвонил и сказал: ты как – в АП зайдешь почитаешь или тебе три ящика посылки прислать? Я пришла читать. Так мы и подружились!», – подчеркнула Николаенко, комментируя ситуацию.

«А с короной очень неловко в грязь падать», – добавляет она.

Оп, ОП не хватает сил отвечать на запросы? Да займите чем-то наконец руки Кирилла Тимошенко. Скучно же человеку!… Geplaatst door Тетяна Ніколаєнко op Maandag 5 augustus 2019

Напомним, что сегодня вышло интервью Зеленского прокремлевскому изданию, у котором он рассказал о «нормандском формате».