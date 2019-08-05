На Донбассе прошел протест шахтеров против невыплаты зарплаты

Около сотни горняков из шахты «Кураховская» прошли пешком из поселка Горняк в Селидово в знак протеста. Им не платят зарплату.

Сегодня, 5 августа рано утром около 100 шахтеров в Донецкой области отправились пешим ходом из поселка Горняк в здание объединения «Селыдиввугилля», которое находится в городе Селидово в знак протеста, сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Требования горняков остаются неизменными – погасить задолженность по заработной плате», – подчеркнул он.

Пеший маршрут шахтеров составляет около 16 км.

Сьогодні близько ста працівників шахти «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» йдуть пішою ходою з міста Гірник до будівлі… Geplaatst door Mykhailo Volynets op Zondag 4 augustus 2019

Напомним, в Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №1» и частично на шахте имени Сургая в июне тоже бастовали горнякииз-за задолженности по зарплате. Они перекрывали трассу возле Угледара. Задолженность на две шахты составляла около 35 млн гривен.