На Донбассе прошел протест шахтеров против невыплаты зарплаты

Около сотни горняков из шахты «Кураховская» прошли пешком из поселка Горняк в Селидово в знак протеста. Им не платят зарплату.
Сегодня, 5 августа рано утром около 100 шахтеров в Донецкой области отправились пешим ходом из поселка Горняк в здание объединения «Селыдиввугилля», которое находится в городе Селидово в знак протеста, сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Требования горняков остаются неизменными – погасить задолженность по заработной плате», – подчеркнул он.
Пеший маршрут шахтеров составляет около 16 км.
Сьогодні близько ста працівників шахти «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» йдуть пішою ходою з міста Гірник до будівлі…
Geplaatst door Mykhailo Volynets op Zondag 4 augustus 2019
Напомним, в Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №1» и частично на шахте имени Сургая в июне тоже бастовали горнякииз-за задолженности по зарплате. Они перекрывали трассу возле Угледара. Задолженность на две шахты составляла около 35 млн гривен.