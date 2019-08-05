Путин проигрывает в рейтинге популярности Брежневу

Россияне существенно лучше оценивают советскую власть в период конца 1970-х – начала 1980-х годов, чем нынешнюю российскую власть, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Респондентам предлагалось выбрать одну или несколько характеристик власти времен позднего Леонида Брежнева и нынешних времен.

Большинство опрошенных россиян дали положительные характеристики советской власти времен «застоя»: 29% считают, что она «была близка к народу», 25% охарактеризовали ее как «сильную и прочную», а 22% – как справедливую. В оценке современной власти лидирует вариант «коррумпированная» – так ответил 31% респондентов. 26% считают её «бюрократичной», а 23% – далекой от народа.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отмечает, что такие оценки сохраняются во все годы, когда проводилось подобное исследование, начиная с конца 1990-х.

«Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что речь идет о глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлении», – подчеркивает.

Напомним, ранее опрос «Левада-центра» показал, что 54% россиян хотят видеть Владимира Путина президентом РФ после 2024 года.