В Чернобыле демонтируют старый саркофаг

ЧАЭС договорилась о демонтаже старого саркофага за 2 млрд гривен. Демонтаж и строительные работы будет осуществлять «СК Укрстроймонтаж».

Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская атомная электростанция» договорилось с обществом с ограниченной ответственностью «СК Укрстроймонтаж» о проведении строительных работ и демонтажа старого саркофага на объекте «Новый безопасный конфайнмент» за 2,076 млрд гривен, свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, «Укрстроймонтаж» должен провести строительные работы на объекте «Новый безопасный конфайнмент», а также демонтаж нестабильных конструкций объекта «Укрытие» за 2,076 млрд гривен. Срок предоставления услуг до 20 декабря 2023 года.

Компания «СК Укрстроймонтаж» предоставляет услуги проведения строительных монтажных работ в гражданском и промышленном строительстве.

Компания занимается устройством фундаментов, возведением каркасов зданий, монтажом технического оборудования и монтажом энергетического и тепломеханического оборудования.

Конечным бенефициаром компании является Сергей Залеткин.

Напомним, 6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мире. Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известен как объект «Укрытие».

10 июля на ЧАЭС ввели в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком. На реализацию этого проекта международное сообщество выделило 1,5 млрд евро, а вклад ЕБРР составил более 700 млн евро.

Новый конфайнмент прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым был накрыт четвертый реактор после аварии.