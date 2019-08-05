Лидер «Слуги народа» дал интервью прокремлевскому медиа-ресурсу

Будущий спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков дал интервью российской газете «КоммерсантЪ», приинадлежащей близкому к российскому президенту Владимиру Путину предпринимателю Алишеру Усманову, а также к госкомпании «Газпром».

В интервью Разумков рассказал о своих планах на будущее, а также о том как, по его мнению, вернуть аннексированный Россией Крым и оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса.

Приоритетной задачей будущий спикер парламента назвал прекращение боевых действий на востоке страны.

«Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», – сказал он.

Разумков также прокомментировал предоставление Донбассу особого статуса.

«Это – законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», – отметил он.

Разумков назвал победу на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского «третьей революцией».

«Это фактически была третья революция… Только, слава богу, она была мирной и бескровной. Она была позитивной. Она была направлена на объединение, на консолидацию общества вокруг правильных целей, а не вокруг достижения политического результата. В этом плане мы глобально отличались от всех остальных», – сказал будущий спикер парламента, отметив, что за пять лет его команда намерена дать старт радикальным переменам в стране

«За пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится. Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Но вернуть все назад будет уже невозможно: точка невозврата будет пройдена», – подчеркнул Разумков.

Напомним, в прошлом году британская разведка подготовила для премьер-министра Терезы Мэй «черный список» из шести олигархов, приближенных к нацлидеру России Путину. В него, среди прочих, вошел Алишер Усманов. Кроме издательского дома «КоммерсантЪ», он также владеет металлургическим холдингом «Металлоинвест», медиахолдингом Mail.ru Group, является акционером лондонского футбольного клуба «Арсенал». Усманова неоднократно называли самым богатым россиянином по версии журнала «Forbes».