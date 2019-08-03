Украинский вопрос на выборах в США. Байден пообещал больше поддержки Украине

Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден в случае избрания намерен сделать вопрос об Украине приоритетным. Если он станет президентом, то планирует расширить военную помощь и добиваться энергетической независимости Украины от России, заявил кандидат в президенты от демократической партии в интервью агентству «Council on Foreign Relations».

«Во-первых, я бы сделал вопрос Украины внешнеполитическим приоритетом США. В том, что касается военных вопросов, я бы расширил помощь в сфере безопасности, включая вооружения, с тем, чтобы укрепить возможности Украины в сфере обороны. Я бы также расширил успешную программу обучения украинских Вооруженных сил, которая была начата при администрации Обамы – Байдена», – заявил экс-вице-президент, пользующийся сейчас, по итогам последних опросов, наибольшей поддержкой среди избирателей-демократов.

В области экономики, по словам Байдена, он считает необходимым «добиваться расширения прямых западных инвестиций и поддерживать энергетическую независимость Украины от России, в особенности если будет построен газопровод «Северный поток – 2», поскольку этот проект поставит под серьезную угрозу доступ Украины к российскому газу». При этом Байден отметил, что вся американская помощь Украине «должна быть жестко обусловлена проведением антикоррупционных реформ».

«Я бы поддержал гораздо более активную роль США, наряду с Францией и Германией, на переговорах с Россией. Чтобы дипломатические усилия дали результат, необходимы более эффективные рычаги воздействия на Москву, а это означает более тесное взаимодействие с нашими европейскими партнерами и союзниками с тем, чтобы России пришлось платить более высокую цену за продолжающуюся войну в Украине», – добавил он.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.