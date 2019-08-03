Военная прокуратура выявила большинство украинцев получивших российское гражданство

Военная прокуратура идентифицировала всех украинцев, получивших паспорта России на Донбассе. Речь идет о десятках тысяч человек, часть из которых уже вызывали на допрос в прокуратуру.
Военная прокуратур идентифицировала большинство граждан Украины, получивших российские паспорта. Военный прокурор Анатолий Матиос заявил об этом в эфире «Радио НВ».
Документ РФ получили 13 тысяч жителей оккупированного Донбасса. Некоторые уже побывали на допросе в прокуратуре.
«У нас есть полная картина, нами сейчас в процессе следствия устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей… Это большие цифры», – сказал Матиос.
Сейчас, по данным прокуратуры, гражданство получили около 13 тысяч человек.
«На данный момент мы фактически владеем ситуацией о более чем 13 тысяч человек. Значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», – сказал Матиос.
Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2019-го российское гражданство приняли почти 45 тысяч украинцев.