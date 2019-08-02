В Киеве произошло обрушение конструкций пешеходного моста

В столице Украины снова «устал» мост. В Киеве упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров.

В Киеве в пятницу, 2 августа, упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров, сообщил паблик «Киев Оперативный», где выложили видео, на котором видны обломки, лежащие под мостом, и полицейский катер рядом с ними.

Пресс-служба Киевгорадминистрации сообщила, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3 (несудоходный прогон).

Мост безопасен для пешеходов, он находится под наблюдением специалистов КП «Киевавтодормост».

Приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту, идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

Еще один мост устал🙈На этот раз – Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами? Geplaatst door Киев Оперативный op Vrijdag 2 augustus 2019

Напомним, что, по данным городских властей, по состоянию на июль 2018 года в Киеве было 75 аварийных мостов.

С тех пор Шулявский путепровод разобрали полностью и сейчас строят заново, еще два – Борщаговский путепровод и мост Метро через Русановский пролив находятся на реконструкции.