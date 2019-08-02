Генпрокуратура вручила подозрения судьям Окружного админсуда Киева

Трое других судей, которых вызвали на допрос, тоже получат подозрения. Судьи ОАСК обвинили Сытника и Горбатюка в личном интересе для обыска.

Генеральная прокуратура в пятницу, 2 августа, сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, рассказал пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает «Левый Берег».

Вовк пришел в Генпрокуратуру для проведения следственных действий.

Трое других судей, которых вызвали на допрос в пятницу, тоже получат подозрения. Кроме Вовка, повестки также получили судьи Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и Иван Шепитько.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.

11 судей Окружного административного суда Киева во главе с Павлом Вовком пожаловались в Высший совет правосудия на обыски Управления специальных расследований и Национального антикоррупционного бюро, которые состоялись 26-27 июля, говорится на портале «Судебная власть Украины».

В заявлении судей говорится, что 25 июля Деснянский райсуд Чернигова санкционировал проведение следственных действий в приемных судей Вовка и Аблова, кабинетах помощников и секретарей судей Вовка, Аблова, Погрибниченко, Качура, Арсирия, кабинетах сотрудников аппарата судей. Однако, как сказано в заявлении, следователи якобы заблокировали все помещения ОАСК, в том числе кабинеты судей, а кабинет Погрибниченко «фактически обыскали». В результате работа ОАСК в 26 июля была парализована.

Судьи также утверждают, что следователи изъяли не только копии документов, связанных с обвинениями о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссией судей, но и оригиналы двух административных дел, которые лично касаются директора НАБУ Артема Сытника и начальника УСР Сергея Горбатюка.

Первое – это иск ООО «Юридическая компания Студия права» о признании неправомерным найма детективов и детективов НАБУ без конкурса. Второе – иска Горбатюка к Луценко из-за проверки в Департаменте спецрасследований (позже реорганизован в управление) в 2018 году.

«При обыске суда правоохранители в своих действиях руководствовались исключительно заинтересованностью своего руководства в запугивании судей Окружного административного суда города Киева и, таким образом, их склонении к принятию выгодных лично для руководителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины судебных решений», – говорится в заявлении судей.

Также судьи обвиняют УСР и НАБУ в целенаправленной «необоснованной» дискредитации Окружного админсуда и посягательстве на беспристрастность и непредвзятость судебной системы Украины.

Заявление подписали судьи Павел Вовк, Руслан Арсирий, Владимир Келеберда, Виктор Шулежко, Виталий Амелехин, Наталья Клименчук, Валерий Кузьменко, Анна Кузьменко, Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко, Арина Литвинова.