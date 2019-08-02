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Генпрокуратура вручила подозрения судьям Окружного админсуда Киева

Трое других судей, которых вызвали на допрос, тоже получат подозрения. Судьи ОАСК обвинили Сытника и Горбатюка в личном интересе для обыска.

Генеральная прокуратура в пятницу, 2 августа, сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, рассказал пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает «Левый Берег».

Вовк пришел в Генпрокуратуру для проведения следственных действий.

Трое других судей, которых вызвали на допрос в пятницу, тоже получат подозрения. Кроме Вовка, повестки также получили судьи Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и Иван Шепитько.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.

11 судей Окружного административного суда Киева во главе с Павлом Вовком пожаловались в Высший совет правосудия на обыски Управления специальных расследований и Национального антикоррупционного бюро, которые состоялись 26-27 июля, говорится на портале «Судебная власть Украины».

В заявлении судей говорится, что 25 июля Деснянский райсуд Чернигова санкционировал проведение следственных действий в приемных судей Вовка и Аблова, кабинетах помощников и секретарей судей Вовка, Аблова, Погрибниченко, Качура, Арсирия, кабинетах сотрудников аппарата судей. Однако, как сказано в заявлении, следователи якобы заблокировали все помещения ОАСК, в том числе кабинеты судей, а кабинет Погрибниченко «фактически обыскали». В результате работа ОАСК в 26 июля была парализована.

Судьи также утверждают, что следователи изъяли не только копии документов, связанных с обвинениями о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссией судей, но и оригиналы двух административных дел, которые лично касаются директора НАБУ Артема Сытника и начальника УСР Сергея Горбатюка.

Первое – это иск ООО «Юридическая компания Студия права» о признании неправомерным найма детективов и детективов НАБУ без конкурса. Второе – иска Горбатюка к Луценко из-за проверки в Департаменте спецрасследований (позже реорганизован в управление) в 2018 году.

«При обыске суда правоохранители в своих действиях руководствовались исключительно заинтересованностью своего руководства в запугивании судей Окружного административного суда города Киева и, таким образом, их склонении к принятию выгодных лично для руководителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины судебных решений», – говорится в заявлении судей.

Также судьи обвиняют УСР и НАБУ в целенаправленной «необоснованной» дискредитации Окружного админсуда и посягательстве на беспристрастность и непредвзятость судебной системы Украины.

Заявление подписали судьи Павел Вовк, Руслан Арсирий, Владимир Келеберда, Виктор Шулежко, Виталий Амелехин, Наталья Клименчук, Валерий Кузьменко, Анна Кузьменко, Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко, Арина Литвинова.

Источник Левый Берег Пресс-центр Судової влади України
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