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Возле моста в Станице Луганской саперы обнаружили более трех десятков мин

Саперы нашли возле моста в Станице Луганской 31 мину. Сейчас обследовано 0,13 га территории.

По состоянию на пятницу, 2 августа, пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые проводят разминирование территории возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской нашли 31 мину, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«С 1 по 10 августа 2019 года подразделения ГосЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот период представители украинской стороны получили гарантии безопасности на обследование территории в районе разрушенного моста.

Разминирование в районе моста в Станице Луганской.
Разминирование в районе моста в Станице Луганской.
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«Сейчас обследовано 0,13 га территории. Обнаружено, изъято и уничтожено 31 взрывоопасный предмет», – сообщили в МВД.

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики «ЛНР» не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

29 июля в Кабмине обсудили проект восстановления моста в Станице Луганской.

Источник Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины
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