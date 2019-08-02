Зеленский предложит взять в долг у Коломойского на строительство аэропорта в Ивано-Франковске

Зеленский предложил компании «Скорзонера» найти «деньги на все», а государство потом «понемногу отдаст $40 млн».

Президент Владимир Зеленский предложил ООО «Скорзонера» за свой счет построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ивано-Франковска под гарантии возврата инвестиций из бюджета, передает «Левый Берег».

Свое предложение он озвучил депутату Верховной Рады Александру Шевченко, который до своего избрания в 2014 году много лет был директором «Скорзонеры».

Существующая взлетно-посадочная полоса находится в собственности государства и используется параллельно военными и гражданской авиацией. Аэропорт находится в 30-летней концессии ООО «Скорзонера».

Зеленский на встрече с представителями компании ООО «Скорзонера». Зеленский на встрече с представителями компании ООО «Скорзонера». Зеленский на встрече с представителями компании ООО «Скорзонера». Пред 1 из 3 След

«Взлетно-посадочная полоса, которую мы используем у военных, имеет характеристики прочности, которые позволяют принимать воздушные суда массой максимум 53-55 тонн. Все современные авиакомпании хотят летать самолетами на 180-220 пассажиров, а это вес 90-110 тонн», – рассказал директора аэропорта Петр Осипенко. По его словам, общая стоимость реконструкции составляет 40 млн долларов.

Зеленский после этого обратился к Шевченко. «Ходят слухи, что у вашей компании деньги есть», – пошутил он.

«Вы находите деньги на все, а государство вам понемногу отдаст $40 млн. Сейчас $40 млн выделить, чтобы в течение года-полутора построить полосу, просто нет. Мы можем разбить на три года и за три года отдать. Но вы не будете ждать и Ивано-Франковщина не будет ждать», – предложил президент.

«Есть другой вариант – вы все строите, а мы ничего не возвращаем», – пошутил Зеленский.

«Владимир Александрович, мы подумаем», – ответил ему со смехом владелец «Скорзонеры» Александр Шевченко.

«Есть другой вариант – я буду тогда звонить вашим людям, которые согласно юридическим документам являются конечными бенефициарами компании», – сказал Зеленский.

Конечными бенефициарами «Скорзонеры» являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

ООО «Скорзонера» принадлежит крупнейший зимний курорт Украины «Буковель».