В Харьковской области перекрыт канал нелегальной миграции в Россию

В Харьковской области действовал нелегальной канал миграции в Россию. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Правоохранители блокировали деятельность группировки, которая занималась нелегальной переправкой людей из Украины на территорию России, говорится в сообщении национальной полиции.

В состав преступной группы вошли три человека: гражданин России (житель города Харькова) и два жителя Луганской области.

Участники группировки незаконно переправляли через государственную границу Украины вне пропуска нелегалов с территории Украины в России и наоборот.

Членов группы задержали при организации и попытке незаконной переправки через государственную границу Украины двух граждан.

Все злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Напомним, что Финляндия решила расширить список обязательных документов, необходимых для получения визы гражданам Российской Федерации.