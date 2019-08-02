Киевский метрополитен закрывал станции «Крещатик», «Театральная» и «Университет»

Утром 2 августа в Киеве по техническим причинам была закрыта на вход и выход для пассажиров станция киевского метрополитена «Крещатик», сообщает пресс-служба предприятия.

Также метрополитен закрыл для пассажиров станции «Университет» и «Театральная».

Движение на красной ветке метро временно организовали от «Академгородка» до «Вокзальной» и от «Арсенальной» до «Лесной».

При этом сообщалось о техническом сбое на линии; по данным агентства «Украинские новости», на станции «Крещатик» произошло возгорание электрощитовой.

UPD:Рух поїздів відновлено, станції працюють у звичайному режимі. Увага!Станцію «Хрещатик» зачинено на вхід та вихід… Geplaatst door КП "Київський метрополітен" op Vrijdag 2 augustus 2019

В 11:28 все три станции открыли для пассажиров, движение поездов восстановили в обычном режиме.

Увага!Рух поїздів відновлено, станції працюють у звичайному режимі. Geplaatst door КП "Київський метрополітен" op Vrijdag 2 augustus 2019

Информации о пострадавших нет.