Киевский метрополитен закрывал станции «Крещатик», «Театральная» и «Университет»

Произошел технический сбой на линии.
Утром 2 августа в Киеве по техническим причинам была закрыта на вход и выход для пассажиров станция киевского метрополитена «Крещатик», сообщает пресс-служба предприятия.
Также метрополитен закрыл для пассажиров станции «Университет» и «Театральная».
Движение на красной ветке метро временно организовали от «Академгородка» до «Вокзальной» и от «Арсенальной» до «Лесной».
При этом сообщалось о техническом сбое на линии; по данным агентства «Украинские новости», на станции «Крещатик» произошло возгорание электрощитовой.
UPD:Рух поїздів відновлено, станції працюють у звичайному режимі. Увага!Станцію «Хрещатик» зачинено на вхід та вихід…
Geplaatst door КП "Київський метрополітен" op Vrijdag 2 augustus 2019
В 11:28 все три станции открыли для пассажиров, движение поездов восстановили в обычном режиме.
Увага!Рух поїздів відновлено, станції працюють у звичайному режимі.
Geplaatst door КП "Київський метрополітен" op Vrijdag 2 augustus 2019
Информации о пострадавших нет.