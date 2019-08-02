Роскомнадзор собирается штрафовать иностранные СМИ за «предвзятое» отношение к России

Россия анонсировала возмездие британским СМИ за наказание «Russia Today». Новые законодательные инициативы коснутся всех иностранных СМИ из-за «предвзятого отношения» к России.

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) готовит «зеркальный ответ на предвзятое отношение к российским СМИ за рубежом», говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как сообщает российский «Интерфакс», глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что проект поправок в законы об иностранных СМИ будет внесен в Госдуму РФ в течение ближайших 10 дней, они будут предусматривать «большие миллионные штрафы».

«Предложенные штрафы будут сопоставимы с теми, которые за рубежом будут взыскивать с российских СМИ. При разработке документа Роскомандзор будет руководствоваться практикой практикой британского медиарегулятора «Ofcom» – заявил Жаров.

26 июля стало известно, что британский медиарегулятор «Ofcom» оштрафовал российский телеканал «Russia Today» на 200 тыс. фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания. Решение о взыскании вступит в силу после того, как суд рассмотрит апелляцию.

«Ofcom» оштрафовал новостной канал «Russia Today» на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания – и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям», – говорится в заявлении.

Расследование показало, что телеканал «Russia Today» не смог сохранить беспристрастность в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

«Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт», – говорится в сообщении.

В «Ofcom» также отметили, что после указанных дат нарушений беспристрастности по «Russia Today» не зафиксировано.

В Роскомнадзоре ранее заявляли, что действия Москвы в отношении «Русской службы BBC» будут зависеть от тех шагов, которые британский медиарегулятор предпримет отношении российских СМИ в Великобритании.

Напомним, Роскомнадзор обвинил «BBC» в распространении идеологии терроризма.