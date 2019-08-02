Вырос курс доллара по отношению к гривне

Укрепление курса гривны по отношение к доллару приостановилось и заметен обратный рост курса доллара.

1 августа котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,38 – 25,40 гривны за доллар, сообщает «Finance.ua».

На 16:59 1 августа средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 25,38 – 25,40 гривны;

Евро – 28,02 – 28,04 гривны.

Напомним, что Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 5 копеек, установив его на 1 августа на уровне 25,03 гривны за доллар.

31 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,97 – 24,99 гривны за доллар.

31 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,09 – 25,13 гривны за доллар.

Отметим, что в ходе торгов котировки гривны к доллару достигали 24,94 – 24,97 за доллар.