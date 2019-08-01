У Зеленского соврали о своих лоббистах в США

Лоббисты Зеленского в США, которых якобы не было, отчитались о расходах на повышение его имиджа. В Офисе президента Украины от комментариев отказались.

Лоббистская компания «Signal Group Consulting, LLC» опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 г. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов США и возмещение расходов в размере $9,371 тыс, передает «Голос Америки».

В издании уточнили, что услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.

Как оказалось, контракт все-таки существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: «Signal Group Consulting, LLC» и «Владимир Зеленский – «Слуга Народу», при посредничестве Маркуса Коэна». Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр «Олимпийский», 2 этаж. Цель соглашения: поднять «имидж» Владимира Зеленского – Слуги Народа.

Пункт 3 соглашения гласит: «Маркус Коэн имеет законные полномочия действовать от имени Владимира Зеленского – Слуги Народа».

21 мая 2019 контракт официально был закрыт.

«Голос Америки» приводит список консультантов, которые были вовлечены в этот контракт.

Судя по описанию услуг, Вашингтон посещала делегация представителей Владимира Зеленского. Ни ее состав, ни дата визита прямо не указаны. По данным источников «Радио Свобода» в предвыборном штабе кандидата, компания «Signal Group» организовывала встречи для главы штаба и лидера партии «Слуга народа» Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины. «Голос Америки» не смог независимо подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В приложении к отчету подробно описываются все, что делала Signal Group для Владимира Зеленского. Начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом, мозговыми центрами и тому подобное. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече.

«То, что иностранные политики нанимают консультантов для лучшей навигации вашингтонскими коридорами – является обычным и законным делом. Но без ответа остаются вопросы происхождения денег и категорическое отрицание Команды Зеленского факта работы с лоббистами в США», – пишет издание.

«Голос Америки» обратился в Офис президента Украины с просьбой уточнить свое заявление, но от комментариев там отказались.