СБУ возбудила в отношении Портнова уголовное дело за госизмену

В материалах суда говорится, что СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием «Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов».

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов фигурирует в уголовном производстве о государственной измене, говорится в постановлении Херсонского городского суда от 26 июля 2019 года.

В частности, следователи из крымского управления СБУ проверяют причастность Портнова к подготовке постановления Верховного Совета АР Крым, принятом в 2014 году для оправдания и прикрытия российской оккупации полуострова.

Согласно тексту документа, СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием «Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов».

Согласно материалам СМИ, на которые ссылаются следователи СБУ, советник президента РФ Сергей Глазьев сообщил собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять подготовленное Портновым постановление, «чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом». В материале обнародована расшифровка разговора Глазьева с неким «Владимиром Андреевичем», перехваченного украинской разведкой 1 марта 2014 года.

СБУ просила Военную прокуратуру предоставить копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими лицами, а также копии других материалов, которые могут подтвердить или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных преступлений. Однако, военная прокуратура заявила, что расследование советника Путина остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого, а данные о проведенных следственные действия и их результаты до завершения досудебного расследования являются засекреченными документами.

В результате следователь СБУ обратился в суд. Суд удовлетворил ходатайство и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры. Постановление действует до 26 августа и обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины повторно вызвала на допрос бывшего заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делам об убийствах на Майдане во время Революции достоинства.