В Станице Луганской проводят разминирование территории возле моста

Возле КПВВ «Станица Луганская» саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начали разминировать территорию возле разрушенного моста, сообщается на Facebook-странице Станично-Луганской районной госадминистрации.

«Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ «Станица Луганская». Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста», – сказано в сообщении.

Разминирование территории возле моста в Станице Луганской. Разминирование территории возле моста в Станице Луганской. Разминирование территории возле моста в Станице Луганской. Пред 1 из 3 След

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики «ЛНР» не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська". Це, наступний крок з нашого боку, для ремонту моста. Geplaatst door Станично-Луганська районна державна адміністрація op Donderdag 1 augustus 2019

29 июля в Кабмине обсудили проект восстановления моста в Станице Луганской.