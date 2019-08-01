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В Станице Луганской проводят разминирование территории возле моста

Когда территорию возле моста разминируют, начнется его реконструкция.

Возле КПВВ «Станица Луганская» саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начали разминировать территорию возле разрушенного моста, сообщается на Facebook-странице Станично-Луганской районной госадминистрации.

«Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ «Станица Луганская». Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста», – сказано в сообщении.

Разминирование территории возле моста в Станице Луганской.
Разминирование территории возле моста в Станице Луганской.
Разминирование территории возле моста в Станице Луганской.
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17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики «ЛНР» не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ "Станиця Луганська". Це, наступний крок з нашого боку, для ремонту моста.

Geplaatst door Станично-Луганська районна державна адміністрація op Donderdag 1 augustus 2019

29 июля в Кабмине обсудили проект восстановления моста в Станице Луганской.

Источник Пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации
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