Люди из окружения главы Офиса президента занимаются незаконным строительством в Одессе

Друг Богдана строит в Одессе четыре высотки на землях курортного назначения. Проект более чем в два раза превышает разрешенную высотность.

Девелоперские компании, связанные с Андреем Вавришем и Дмитрием Исаенко, строят в историческом ареале Одессы на землях курортно-оздоровительного назначения жилой комплекс «Kandinsky Odessa Residence», сообщает издание «Наші гроші».

Как отмечает издание, строительство жилых высотных домов на этом участке противоречит Генплану и выданным официальным документам, поскольку проводится на землях оздоровительного назначения с превышением разрешенной высотности более чем вдвое.

Строительство началось на участке площадью 3,44 га в двухкилометровой охранной зоне Черного моря. Здесь когда-то находился санаторно-оздоровительный комплекс «Магнолия». В 2011 году владельцами корпусов санатория стали одесские компании «Аверс», «Фейм груп» и «Транс Океан Тур», которые постепенно уничтожили здания и к 2014 году расчистили место под новое строительство.

В 2015 году управление архитектуры Одесского горсовета разрешило построить новый курортно-оздоровительный комплекс из четырех корпусов.

В 2017 году проект получил инвестора «Одессаинвестбуд» и на участке стартовало строительство ЖК Kandinsky Odessa Residence. Он будет состоять из четырех 70-метровых зданий, хотя в историческом ареале Одессы установлено высотное ограничение на уровне 31 метра.

Строительство ЖК на ул. Французский бульвар, 63/65 занимаются девелоперские компании «SAGA Development», «Perfect Group і Citex Development».

«SAGA» контролируется бывшим заместителем директором Департамента градостроительства КГГА Андреем Вавришом, известным как друг главы Офиса президента Андрея Богдана. По словам мэра Киева Виталия Кличка, Богдан навязывал ему Вавриша как «смотрящего» по Киеву. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

«Perfect Group» связывают с известным застройщиком Дмитрием Исаенко. Это экс-чиновник Минобороны и Минрегиона, который прошел в новую Верховную Раду по спискам «Оппозиционной платформы– «За жизнь» Виктора Медведчука.