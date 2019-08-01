В Торецке за долги обесточили шахты

На шахтах госпредприятия «Торецкуголь» отключили электроэнергию за долги. Сумма задолженности – 52,5 млн гривен, сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на своей странице в Facebook.

«Вчера в 13:00 на шахтах ГП «Торецкуголь» отключили электроэнергию, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. На ГП «Торецкуголь» работает 2708 человек», – написал Герус.

По его словам, на этом предприятии доля электроэнергии в себестоимости составляет 42%, а после запуска рынка электроэнергии тариф на нее в июле вырос на 32% (с 2,83 грн за кВт/ч. до 3,73 грн за кВт/ч.).

«Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует Министерство энергетики. Главное, что «реформу» энергорынка провели, тарифы резко выросли, и теперь некоторые монополии зарабатывают больше», – заявил Герус.

«Торецкуголь» – градообразующее предприятие Торецка. Оно состоит из четырех шахт (уголь добывают на двух) и связанных подразделений.

Вчора о 13.00 на шахтах державного підприємства «Торецьквугілля» відключено електроенергію, зокрема відключено… Geplaatst door Andriy Gerus op Woensdag 31 juli 2019

В июне 2019 года предприятие сообщило, что поставщик последней надежды «Укринтерэнерго» разорвал договорные отношения с шахтами из-за неоплаты месячного аванса за электрическую энергию.