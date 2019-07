Мэр Киева Кличко встретился с адвокатом президента Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани считает, что Виталий Кличко является хорошим мэром столицы Украины и настоящим патриотом, сообщил Джулиани своем микроблоге Twitter.

«Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он – яркий свет, сияющий в относительной темноте», – написал Джулиани.

Как сообщалось, сегодня Кличко встретился с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани. Они обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, а также затронули тему развития местного самоуправления. Кличко также заявил, что договорился следующий раз встретиться с Джулиани в Киеве.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4

