Мэр Киева Кличко встретился с адвокатом президента Трампа

Адвокат Трампа назвал Кличко «ярким светом в относительной темноте». Джулиани отметил, что Киев никогда не был лучше, чем при мэре Кличко.

Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани считает, что Виталий Кличко является хорошим мэром столицы Украины и настоящим патриотом, сообщил Джулиани своем микроблоге Twitter.

«Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он – яркий свет, сияющий в относительной темноте», – написал Джулиани.

Как сообщалось, сегодня Кличко встретился с экс-мэром Нью-Йорка Джулиани. Они обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, а также затронули тему развития местного самоуправления. Кличко также заявил, что договорился следующий раз встретиться с Джулиани в Киеве.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) July 31, 2019

Напомним, Кличко в Украине грозит увольнение с должности главы Киевской администрации. Накануне руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко должен сложить полномочия в связи с избранием нового президента, как и другие руководители местных администраций.

Позже Богдан заявил на пресс-конференции, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА. Кличко назвал заявления Богдана «байками из склепа» и предложил ему обратиться к правоохранителям.

Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции. В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное «регионалам» парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА кого угодно, по своему усмотрению, а не того, за которого проголосовали киевляне.

В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА.