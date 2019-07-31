Нацгвардия будет патрулировать улицы городов с августа

Нацгвардия начинает патрулировать улицы городов с 1 августа. До этого нацгвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Служащие Национальной гвардии будут патрулировать улицы городов Украины с 1 августа, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

«С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей», – сказано в нем.

Отмечается, что до этого нацгвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2 тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак.

«Патрулировать будут гвардейцы пять дней в неделю по 6 часов», – говорится в сообщении.