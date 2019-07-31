Патриарх Филарет обвиняет митрополита Епифания в рейдерстве монастырей

Почетный патриарх считает, что Феодосийский монастырь и церковь Успения в Киеве были захвачены.

Почетный патриарх Филарет обвиняет предстоятеля Православной церкви митрополита Епифания в рейдерстве монастырей. Он сделал такое заявление на пресс-конференции, передают «Cerkva.Info».

«Я еще хочу сказать, что Епифаний занимается рейдерством», – сказал Филарет.

Он также заявил, что Феодосийский монастырь и церковь Успения в Киеве, которые по его мнению принадлежат УПЦ КП, «были захвачены рейдерским путем».

Филарет добавил, что в этих действиях также принимали участие сторонники Радикальной партии Олега Ляшко, которые выгнали наместника Феодосийского монастыря.

Почетный патриарх Православной цервки Украины Филарет так же попросил у президента Владимира Зеленского защиты «прав верующих УПЦ КП». В открытом письме он обвиняет ПЦУ и лично митрополита Епифания в «рейдерстве на имущество УПЦ КП».

Филарет также просит Зеленского «непосредственно вмешаться и прекратить этот беспредел», имея ввиду уже свершившуюся ликвидацию УПЦ КП путем слияния ее с ПЦУ.

Схожие просьбы были также направлены в Минюст и ОБСЕ.

Филарет обращался ранее и к министру МВД Арсену Авакову с подобными заявлениями.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России – архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП – архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате. Филарет заявил, что отказался признавать решения «так называемой ПЦУ».

Вся УПЦ КП, как и вся Украинская автокефальная православная церковь, 15 декабря 2018 года объединилась в поместную Православную церковь Украины. Соответственно, никакие решения, распоряжения или другие документы, изданные от имени Киевского патриархата или ее уставных органов после регистрации Киевской митрополии ПЦУ 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и не подлежат исполнению.

Однако, синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет.