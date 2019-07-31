В России заговорили о скором возвращение в Украину военнопленных моряков

Украинские моряки через два месяца могут быть дома. Если поручительство Денисовой не подпишет следователь – его можно будет обжаловать.

Захваченные российскими оккупантами украинские военнопленные моряки могут быть отпущенными до октября 2019 года под поручительством украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщают российские «Известия» со ссылкой на адвоката моряков Николая Полозова.

«Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство – форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесен приговор, в судебных и следственных действиях», – сказал Полозов.

Данные документы находятся в следственном управлении ФСБ, однако еще не попали к следователю, который будет вносить решение по этому вопросу в течение трех дней, после того, как документы к нему попадут.

Адвокат также сказал, что в случае удовлетворения этой просьбы моряков освободят из-под стражи. Если последует отказ, постановление можно обжаловать.

В следственное управление ФСБ уже отправлены письменные гарантии того, что моряки продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения в Украину.

Адвокат отметил, что между Россией и Украиной существует соглашение о предоставлении правовой помощи, которое до сих пор не денонсировано. Поэтому проблем с обеспечением участия моряков в процессе возникнуть не должно. По его мнению, найти формат, который бы удовлетворил все стороны, вполне реально – например, это может быть конференц-связь.

«Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве», – заявил Полозов.

Напомним, 24 июля стало известно, что ФСБ России завершила расследование в отношении военнопленных моряков и передала им материалы уголовного дела для ознакомления.

В тот же день омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность про возвращение в Украину захваченных Россией украинских моряков уже достигнута. В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно об этом.

Позже Денисова уточнила, что речь идет о возможном выполнении Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Она добавила, что 18 июня подписала ходатайство к следователю ФСБ России о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков.

25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна – бронекатера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия это решение не выполнила.