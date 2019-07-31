Гривна продолжает укреплять свои позиции по отношению к доллару

Доллар на межбанке упал ниже 25 гривен. Укрепление гривны связано с покупкой гособлигаций нерезидентами.

Котировки на межбанке в среду снизились ниже уровня 25,00 грн/долл. По словам дилеров, с которым связалось агентство «Українські Новини», межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 грн/долл., после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 грн/долл.

Дилеры связывают укрепление гривны на межбанке с покупкой нерезидентами облигаций внутреннего госзайма, для чего в Украину заводится валюта.

Как отмечает «Интерфакс-Украина», недавно назначенный правительством член набсовета Приватбанка Роман Сульжик начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни.

«То, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту», – считает он.

Гривна по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы? Я считаю что укрепление гривны должно… Geplaatst door Roman Sulzhyk op Dinsdag 30 juli 2019

Сульжик считает, что недооцененная гривня является ценным ресурсом, который можно использовать для снижения ставок и увеличения валютных резервов, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

Во мнении о нецелесообразности такого сильного укрепления гривни его поддержала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем», – написала она в комментариях к посту.

Сульжик указал, что споры с руководителями Нацбанка на эту тему ни к чему не привели.

В комментариях к его посту отсутствует мнение представителей НБУ, однако ряд экспертов защищают центробанк, указывая, что объемы выкупа валюты примерно соответствуют объему покупки нерезидентами ОВГЗ, а более крепкая гривня содействует снижению инфляции.

«НБУ не имеет цели ничего останавливать. Он только сглаживает колебания. Такой тренд. Но это имеет и позитивные стороны: уменьшается инфляция, растут средние з/п в долларах, падают цены на импорт…», – написал экономический эксперт Олег Гетьман.

«А это точно НБУ виноват? Или тот, кто размещает долг, который с удовольствием покупают нерезы?», – задал риторический вопрос экс-глава Forbes Украина Владимир Федорин.

Последний раз доллар по 25 был еще летом 2016 года, но в последнее время наметилась тенденция укрепления курса национальной валюты.

30 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 – 25,05 гривны за доллар, при этом НБУ установила курс на укровне 25, 25 гривен за доллар, сообщает на своей странице в Facebook учредитель делового журнала «Business Компаньон», экономический эксперт Игорь Бразовский.

«Курс доллара достиг своего минимума за последние почти три года», – пишет эксперт .

Бразовский выделяет ряд основных причин повлиявщих на укрепление курса гривны по отношению к доллару:

1) большой заход валюты с начала года в страну, которые вкладываются в ОВГЗ;

2) хорошие результаты показывают наши аграрии – растет экспорт и заходит валюта в страну и падает импорт, что приходит в страну.

«Соответственно, укрепляется гривна», – подчеркивает эксперт.

Далее Бразовский делает макроэкономический прогноз до конца текущего года:

√ с гривней прогноз достаточно однозначный – укрепление, а ближе к осени немного спадет;

«При курсе, который сейчас 25,5 грн/$, вряд ли произойдет дальнейшее укрепление», – подчеркивает Бразовский.

√ ближе к концу года будет рост импорта, будут какие-то внешние выплаты.

«Соответственно, какая-то просадка по гривне состоится!», – отмечает эксперт.

В тоже время из данного прогноза можно сделать определенные выводы о устойчивости макроэкономического состояния Украины и дальнейшего поведения экономики, бюджетных ожиданий и других показателей.

«Хорошо это или плохо? Экономисты утверждают это плохо. Бюджет рассчитывался из расчета 28-29 гр.за дол.США», – подчеркивает эксперт.

«Но ссука как по мне курс по 8 гр.за дол.США был для меня просто ахуи..ным!», – эмоционально резюмирует Бразовский.

♦Курс доллара достиг своего минимума за последние почти три года .♦Причины- большой заход валюты с начала года в… Geplaatst door Игорь Бразовский op Dinsdag 30 juli 2019

Напомним, что на протяжение последнего месяца курс гривны по отношению к доллару демонстрировал тенденцию укрепления своих позиций.