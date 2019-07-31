В Гааге «Нафтогаз» будет судится с «Газпромом» из-за захваченных в Крыму активов

«Нафтогаз» подал в Гаагу иск на $5,2 млрд против России. Трибунал вынесет решение о компенсации этих убытков не раньше конца 2020 года.

НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в ее группу, в конце июня подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков из-за захвата их активов в Крыму на $5,2 млрд, говорится в сообщении «Нафтогаза».

Группа «Нафтогаз» просит суд обязать РФ выплатить назад эту сумму. Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Трибунал уже признал, что Россия нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы «Нафтогаз» в Крыму. Поскольку суд разделил производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Отмечается, что компания владела ценными энергетическими активами в Крыму и была одной из основных мишеней РФ, когдаНАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в ее группу, в конце июня подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков из-за захвата их активов в Крыму на $5,2 млрд.

15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК «Нафтогаз Украины» и ее предприятий об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

В 2017-2018 годах в Стокгольме состоялось два арбитражных производства в рамках спора между «Нафтогазом» и «Газпромом». По их результатам «Газпром» должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

«Газпром» эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции компании на октябрь 2019 года.