Социологи представили демографический портрет избирателя партии «Слуга народа»

Партию «Слуга народа» больше всего поддержали женщины, жители областных центров и молодежь, «Батькивщину» – жители сел, а «Европейскую солидарность» – мужчины.

Об этом свидетельствуют результаты анализа социально-демографических групп избирателей, принявших участие в Национальном экзит-поле на парламентских выборах-2019, проведенном Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

«Слуга народа» стала победителем во всех регионах Украины (на западе партия набрала 39,4% поддержки, в центре – 45,5%, на юге – 50,2% и на востоке – 37,6%).

Также в западном регионе хорошую поддержку получила партия «Голос» (14,1%), в центральном – «ЕС» (10,1%), на юге и востоке – «Оппозиционная платформа – «За жизнь» (16,7% и 30 3% соответственно).

«В населенных пунктах разного типа первенство имеет партия «Слуга народа», причем разница в поддержке незначительна: наибольшая – в городах с населением от 100 тысяч человек (47,6%), наименьшая – в городах с населением от 50 до 100 тысяч (39,9%)», – говорится в сообщении.

В областных центрах больше всего голосов набрала партия «Слуга народа» (40,8%). В крупных городах (более 100 тысяч жителей) большое количество голосов также получили ОПЗЖ (15,5%) и «Оппозиционный блок» (8,2%).

А вот «Батькивщина» получила свой самый лучший результат в селах (9,8%), заняв там второе место.

«В выборе мужчин и женщин различия наиболее выражены в поддержке партии «Слуга народа»: за нее проголосовали 41,7% мужчин и существенно больше женщин – 46%», – отмечают социологи.

У остальных кандидатов различия совсем незначительны, преимущественно в пределах погрешности выборки, за исключением партии «Европейская солидарность», за которую проголосовали 9,6% мужчин и 8,3% женщин и Партии Шария (4,1% мужчин и 2,4% женщин).

Также отмечается, что «Слуга народа» является лидером среди избирателей во всех возрастных группах, но больше всего – в группе 18-29 лет (58,8% голосов избирателей).

Также проходной процент среди молодежи получили партия «Голос» – 9,4%, «Европейская солидарность» (7,0%) и Партия Шария (6,8%).

Среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку получила тоже партия «Слуга народа» (32,7%). Вместе с этим значительно больше, чем в других возрастных группах, избиратели 60+ голосовали за «Оппозиционный блок – «За жизнь» (20,1%) и «Батькивщину» (11,6%).

«Партия «Слуга народа» является лидером во всех образовательных группах, особенно – среди избирателей с незаконченным высшим образованием (собственно, это студенты)», – говорится в сообщении.

В группе избирателей с высшим образованием у партии «Слуга народа» 40,3% голосов, партии «Европейская солидарность» – 12,8%, «Оппозиционного платформы – «За жизнь» – 9,6%, «Голоса» – 8,8% , «Батькивщины» – 6,1%.

В группе избирателей с неполным средним образованием «Слуга народа» получила 41,9% голосов, «Оппозиционная платформа – «За жизнь» – 13,3%, «Батькивщина» – 9,3%.

«В электоратах партий «Голос» (52%) и «Свобода» (55%) больше половины составляют избиратели Западного региона; избиратели Запада и Центра преобладают у электората «Украинская стратегии» (79%), «Батькивщины» (78%), Радикальной партии Олега Ляшко (77%), партии «Сила и честь» (77%), «Европейской солидарности» (76%)», – выяснили социологи.

Зато избиратели Юга и Востока составляют большинство в электоратах «Оппозиционного блока» (78%), Оппозиционной платформы – «За жизнь» (74%) и Партии Шария (69%).

А вот основной избиратель партии «Слуга народа» сосредоточен в Центральном и Южном регионах (67%).

«Наиболее молодой электорат – у «Партии Шария» (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий «Голос» (41%) и «Слуга народа» (36%). А старший электорат – у «Оппозиционной платформы – «За жизнь» (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)», – говорится в сообщении.

По уровню образования больше избирателей с высшим и незаконченным высшим образованием присутствуют в электоратах «Партии Шария» (68%), «Европейской солидарности» (62%), «Голоса» (60%), меньше всего – в составе избирателей Радикальной партии Олега Ляшко (18%).

В целом больше половины избирателей (55%) определились с выбором партии независимо от избирательной кампании, потому что «были сторонниками этой партии задолго до выборов».

«Это характерно для избирателей «Европейской солидарности» (74%), «Батькивщины» (71%), «Свободы» (70%), «Оппозиционной платформы – «За жизнь» (67%), «Оппозиционного блока» (60%)», – сообщают социологи.

А вот избирателей, которые определились в последний день голосования или непосредственно на избирательном участке, больше всего среди избирателей партий «Украинская стратегия» (11%), «Радикальной партии Олега Ляшко» (10%), партии «Гражданская позиция» (10%) и «Голоса» (9%).

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. Сегодня ЦИК Украины принял все протоколы подсчета голосов избирателей в день голосования.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от «Слуги народа». От партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» – 43 нардепа, «Батькивщина» – 26 нардепов, «Европейская солидарность» – 25 нардепов, «Голос» – 20 нардепов.

Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

Голосование проходило по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирали по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).

В бюллетене по партийным спискам было представлено 22 партии.

По данным ЦИК, всего по партийным спискам баллотировались 2746 кандидатов, по мажоритарным округам – 3085 кандидатов.