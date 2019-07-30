Курс гривна впервые за три года достиг своего минимума по отношению к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривны за доллар.

30 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 – 25,05 гривны за доллар, при этом НБУ установила курс на укровне 25, 25 гривен за доллар, сообщает на своей странице в Facebook учредитель делового журнала «Business Компаньон», экономический эксперт Игорь Бразовский.

«Курс доллара достиг своего минимума за последние почти три года», – пишет эксперт .

Бразовский выделяет ряд основных причин повлиявщих на укрепление курса гривны по отношению к доллару:

1) большой заход валюты с начала года в страну, которые вкладываются в ОВГЗ;

2) хорошие результаты показывают наши аграрии – растет экспорт и заходит валюта в страну и падает импорт, что приходит в страну.

«Соответственно, укрепляется гривна», – подчеркивает эксперт.

Далее Бразовский делает макроэкономический прогноз до конца текущего года:

√ с гривней прогноз достаточно однозначный – укрепление, а ближе к осени немного спадет;

«При курсе, который сейчас 25,5 грн/$, вряд ли произойдет дальнейшее укрепление», – подчеркивает Бразовский.

√ ближе к концу года будет рост импорта, будут какие-то внешние выплаты.

«Соответственно, какая-то просадка по гривне состоится!», – отмечает эксперт.

В тоже время из данного прогноза можно сделать определенные выводы о устойчивости макроэкономического состояния Украины и дальнейшего поведения экономики, бюджетных ожиданий и других показателей.

«Хорошо это или плохо? Экономисты утверждают это плохо. Бюджет рассчитывался из расчета 28-29 гр.за дол.США», – подчеркивает эксперт.

«Но ссука как по мне курс по 8 гр.за дол.США был для меня просто ахуи..ным!», – эмоционально резюмирует Бразовский.

♦Курс доллара достиг своего минимума за последние почти три года .♦Причины- большой заход валюты с начала года в… Geplaatst door Игорь Бразовский op Dinsdag 30 juli 2019

Напомним, что на протяжение последнего месяца курс гривны по отношению к доллару демонстрировал тенденцию укрепления своих позиций.