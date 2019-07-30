Офис омбудсмена Денисовой пикетировали в связи с публикацией «пленок Вовка»

Членом ВККСУ может стать человек, подконтрольный главе Окружного админсуда.

Возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой во вторник прошла акция с требованием остановить конкурс на вакантную должность в Высшую квалификационную комиссию судей, сообщил корреспондент «Левого Берега».

26 июля Национальное антикоррупционное бюро и Управление спецрасследований Генпрокуратуры обнародовали записи прослушки судей Окружного административного суда Киева. Из них следует, что Денисова по требованию главы ОАСК назначила членом ВККСУ Николая Сироша и уволила члена ВККСУ Андрея Козлова.

Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пикет возле офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Пред 1 из 10 След

На вторник, 30 июля, был назначен конкурс на место уволенного Козлова.

Напомним, что Денисова обжаловала в ОАСК три протокола Национального агентства по предотвращению коррупции.

По данным следствия, Вовк использовал этот факт для того, чтобы «убедить» ее провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу «нужных» людей. В пленках фигурирует фраза «Яйца этой уполномоченной у нас».

Денисова «услышала» просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен член ВККС Козлов и на его место объявили конкурс.