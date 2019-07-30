Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер «Neyma»

В России распространяют фейки, о якобы незаконном задержании и аресте танкера.

Украинский суд арестовал российский танкер «Neyma», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в прошлом году, сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Украинским судом проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера «Neyma», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами», – написал он.

«Российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ. Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу», – добавил Матиос.

Прокурор добавил, что в соответствии с нормами действующих международных договоров «необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено».

NEYMAється-2! ( ЛІКНЕП ДЛЯ КОНСУЛА РФ )АРЕШТ – законний!Українським судом перевірено правомірність дій військових… Geplaatst door Анатолій Матіос op Dinsdag 30 juli 2019

Напомним, ночью 25 ноября Украина сообщила российским портам о намерении трех кораблей перейти через Керченский пролив. Это необходимо делать согласно договору о совместном пользовании Азовским морем и проливом.

Несмотря на это около 8 часов утра российские корабли совершили провокационные действия против украинских кораблей, в том числе протаранив буксир «Яны Капу».

После этого Россия обвинила украинские корабли в незаконном заходе в территориальные воды, заявив, что они «опасно маневрируют» и «не подчиняются законным требованиям российских властей», и физически – транспортным судном – закрыла Керченский пролив.

Через некоторое время украинские корабли были захвачены российскими пограничниками.