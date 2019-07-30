Новости

У Зеленского определились с форматом проведения мероприятий на День независимости Украины

Вместо парада в Киеве состоится «шествие достоинства». Кроме военных и ветеранов по Крещатику пойдут учителя, врачи и спортсмены.

Офис президента определился с форматом, который заменит традиционный военный парад на День Независимости в Киеве, рассказал глава ОПУ Андрей Богдан на брифинге во вторник, передает «Левый Берег».

«Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице Киева состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано начать новую традицию чествования лиц, которыми гордится Украина», – заявил Богдан

Планируется, что по Крещатику пройдут представители различных родов войск, а ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Также в шествии будут принимать участие медики, учители, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

«В шествии примут участие президент Владимир Зеленский и руководство государства», – рассказал Богдан.

«Также в центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией этого мероприятия занимается один из самых известных украинских режиссеров», – сказал он.

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад «Марш новой армии». В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие «Ольха». Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.

Источник Левый Берег
Тоже интересно
Новости

Российские масс-медиа разгоняют очередной фейк о «гражданской войне» в Украине

Новости

Идея Зеленского о новой люстации вызывает настороженное отношение американской элиты

Новости

Почти каждый пятый трудоспособный украинец находится за рубежом

Новости

Россия использует минские переговоры для ослабления сопротивления Украины

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Российские масс-медиа разгоняют очередной фейк о «гражданской войне» в Украине

Идея Зеленского о новой люстации вызывает настороженное отношение американской элиты

Почти каждый пятый трудоспособный украинец находится за рубежом

1 из 1 272