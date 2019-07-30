Российские масс-медиа разгоняют очередной фейк о «гражданской войне» в Украине

Российский пропагандистский телеканал «Россия-1» в оккупированном Донецке взял интервью у брата главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко Евгения. Репортаж вышел в программе «Вести недели» в воскресенье, пишет «Радио Сводбода».

В сюжете говорится о том, что Евгений является «офицером спецслужб «ДНР». Он рассказал, что перестал общаться с братом. На этом факте решили сыграть российские медиа, чтобы в очередной раз заявить о «гражданской войне» на Донбассе.

«Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко», – говорится в анонсе к сюжету.

«Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал: диаметрально противоположные. После этого мы в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения. После этого перестали общаться», – говорит в интервью Евгений Кириленко.

«Я сказал, что не «укроп». Я против бандеровцев», – добавил он.

Отмечается, что родители братьев Кириленко остались в неподконтрольной Украине Макеевке, а бабушка живет в прифронтовой Горловке.

Напомним, Павел Кириленко был назначен главой Донецкой ОГА 5 июля. Президент Владимир Зеленский во время представления губернатора в Краматорске сказал, что брат-сепаратист – больной вопрос для нового донецкого губернатора, и он с ним не общается.