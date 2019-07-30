Еврейские организации противодействовали признанию в США Голодомора геноцидом

Противодействие еврейских организаций длительное время было помехой для признания в США Голодомора геноцидом украинского народа, однако украинским дипломатам и диаспоре удалось убедить их в отсутствии угрозы. Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал про это в интервью «Укринформу».

«Идея заключалась в том, чтобы, прежде всего, объяснить важность этого вопроса нашим партнерам из еврейских организаций США, из других диаспор. Вы знаете, что в свое время было настороженное отношение к признанию Голодомора геноцидом и выведению этой трагедии на уровень с Холокостом евреев. Искренне благодарен, что еврейские организации в США поддержали нашу идею после объяснений масштабов трагедии и в условиях атаки сначала диктаторского режима СССР, а затем и России против народа Украины», – рассказал Чалый.

По его словам, основная сложность о признании Голодомора геноцидом была в Конгрессе. «И я вспоминаю, когда этот вопрос вышел на уровень Палаты представителей, началась очень серьезное противодействие со стороны России. Пресс-секретарь российского МИД тогда еще выступила с заявлением, что это недопустимо, и началось активное давление со всех сторон», сказал Чалый.

Посол рассказал, что началась массированная кампания противодействия. Сначала это были попытки пикетирование посольства, но они быстро были прекращены. Затем были кибератаки, попытки применения мошеннических схем, а впоследствии – звонки так называемых пранкеров.

«Да, после моих встреч с губернаторами штатов, принимавших соответствующие прокламации, на их аккаунты в Twitter, Facebook сразу заходили боты и начинался поток критики. Были также звонки пранкеров, которые представлялись послом Украины в США и говорили, что мы с вами вот встречались недавно, отмените свое решение – примерно в таком ключе. В результате, я считаю, что за нами просто не успели, и мы совместными действиями, вместе с украинской властью, с украинскими организациями в США смогли добиться поставленных целей», – считает дипломат.

«Я уже не говорю о попытках теневым способом продвинуть планы обмена Крыма на прекращение войны, противодействие введению санкций против агрессии России, информационные атаки. В конце концов, не достигнув результата, там решили отомстить и включили посла Украины в США в российский санкционный список. Я воспринимаю это как своеобразную награду наших дипломатических успехов в США», добавил Чалый.

Посол рассказал, что для нейтрализации этого противодействия россиян была выстроенная проектная схема на два года. «Для того, чтобы отвлечь внимание и переориентировать противодействие оппонентов, мы решили одновременно работать во всех штатах. Это были общие усилия дипломатов посольства в Вашингтоне, генеральных консульств в Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также американских украинском и украинских организаций в США и наших друзей из других диаспор. Мы добивались принятия прокламаций в каждом штате по признанию Голодомора – геноцидом. В общем, на сегодня это было сделано в 23 штатах. В то же время, что также важно, каждый штат таким образом давал сигнал своим конгрессменам и сенаторам о поддержке нашей инициативы», – сказал Чалый.