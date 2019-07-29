Почти каждый пятый трудоспособный украинец находится за рубежом

За прошедший год резко выросло количество украинских трудовых мигрантов в страны ЕС, в первую очередь в Польшу.

Почти пятая часть трудоспособного населения Украины в возрасте 15-70 лет находится за рубежом, говорится в Макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

«Весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за границу. Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% экономически активного населения страны в возрасте 15-70 лет», – говорится в обзоре.

Количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось за год почти на 100%. Лидируют среди них граждане Украины.

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полутора миллиона.

По данным отчета компании по трудоустройству в Польше «Personnel Service», 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс злотых (675 долларов или 19 тыс грн).

Около 45% украинцев получают по 3 тыс злотых с учетом налогов (810 долларов, или 22,6 тыс грн).

Лишь около 5% получают 1,5 тыс злотых (около 315 долларов или порядка 11,6 тыс грн).