Россия использует минские переговоры для ослабления сопротивления Украины

Роман Бессмертный заявил, что несколько человек в России хотят править миром и их не интересует судьба Украины. Он так же подчеркнул, что по-хорошему договориться с россиянами вряд ли возможно.

Конечная цель Минского процесса для россиян – ослабление Украины. Так считает руководитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный, которое он высказал в интервью «Левому Берегу».

«Их, россиян, цель очень проста: вывести свою страну на лидирующие позиции во всем мире, используя такую жертву как Украина. И будет Украина существовать, или не будет – это их совершенно не интересует. Они творят себя, для них мы – просто объект роста. А как можно расти? Можно наступить на Украину и тем самым подняться. Можно кусок в Украине забрать – и тем самым вырасти. А можно Украину превратить в поле битвы, на котором соревноваться и устраивать поединок с Европой. Еще можно на территории Украины разжечь конфликт с другими странами и с этого поиметь капитал», – считает Бессмертный.

«Понимаете, несколько человек в России хотят править миром и их не интересует судьба Украины, судьба украинцев и так далее. Поэтому нам надо все это преодолеть, создать себя и отстоять», – добавил он.

Бессмертный скептически относится к возможностям по-хорошему договориться с россиянами. В качестве примера он привел пример, случившийся на переговорах в Минске, где Москва заблокировала обмен пленными.

«Да я вас прошу – на заседании в Минске уже была ситуация: украинская сторона дает предложение, представители Луганска и Донецка соглашаются, но русские говорят – «стоп!». Вот вам конкретный пример как с русскими можно договориться», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что представителей Украины на переговорах в Минске наделят особым статусом и снабдят дипломатическими паспортами.