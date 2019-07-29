У Зеленского предлагают объединить министерство иностранных дел и службу внешней разведки

Избранный нардеп от «Слуги народа» предложил объединить МИД с внешней разведкой. При этом он уточнил, что пока это визионерская идея и нет конкретных планов ее реализации.

Избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко, который координирует будущий комитет Верховной Рады по иностранным делам, предложил объединить Министерство иностранных дел, Службу внешней разведки и государственное новостное агентство «Укринформ». Он рассказал об этом в комментарии «Левому Берегу».

«В условиях войны я бы выступал за создание министерства по государственным делам, которое бы объединяло не только МИД, но и Внешнюю разведку, «Укринформ» и внешнеэкономический блок. Это визионерская идея. Пока нет планов реализации. Вследствие и парламентский комитет мог бы это отражать», – отметил Яременко.

Напомним, что новые власти неоднократно заявляли о планах сократить ряд министерских должностей.

Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который считается одним из кандидатов в премьеры, предложил оставить всего 12-13 министров.